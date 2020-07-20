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От этого зависит власть Лукашенко — эксперт назвал главное условие выборов в Беларуси Политический обозреватель рассказал, чем важен реальный результат Александра Лукашенко на выборах

Если Лукашенко на самом деле не наберет нужного количества голосов на выборах президента Беларуси, он не удержит власть. Об этом сказал политический обозреватель Игорь Тышкевич в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас главное – какой результат получит Лукашенко – реальный, а не тот, который будет озвучен ЦИКом. От этого зависит его легитимность в глазах не столько населения, сколько представителей его вертикали. Если его власть не будут воспринимать легитимно те, кому исполнять его решения, вся эта система не будет действовать", — сказал он.

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При этом эксперт отметил, что реальный рейтинг Лукашенко больше, чем 3%, о которых говорит оппозиция.

"История про 3% (реальной поддержки - ред.) не соответствует действительности. Сейчас вопрос, будет ли 50% по реальным результатам", — сказал он.

Ранее белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал, что Россия заинтересована в ослабленном президенте Лукашенко.