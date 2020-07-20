От этого зависит власть Лукашенко — эксперт назвал главное условие выборов в Беларуси

Политический обозреватель рассказал, чем важен реальный результат Александра Лукашенко на выборах

От этого зависит власть Лукашенко — эксперт назвал главное условие выборов в Беларуси

Если Лукашенко на самом деле не наберет нужного количества голосов на выборах президента Беларуси, он не удержит власть. Об этом сказал политический обозреватель Игорь Тышкевич в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас главное – какой результат получит Лукашенко – реальный, а не тот, который будет озвучен ЦИКом. От этого зависит его легитимность в глазах не столько населения, сколько представителей его вертикали. Если его власть не будут воспринимать легитимно те, кому исполнять его решения, вся эта система не будет действовать", — сказал он.

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При этом эксперт отметил, что реальный рейтинг Лукашенко больше, чем 3%, о которых говорит оппозиция.

"История про 3% (реальной поддержки - ред.) не соответствует действительности. Сейчас вопрос, будет ли 50% по реальным результатам", — сказал он.

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Источник Украина 24 Теги Александр Лукашенко Беларусь выборы