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России нужен слабый Лукашенко — эксперт о выборах в Беларуси Политический обозреватель рассказал об отношении России к выборам в Беларуси и о перспективах оппозиционных кандидатов

Россия заинтересована в ослаблении Александра Лукашенко во главе Беларуси. Об этом рассказал белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что Россия хотела бы видеть ослабленного Лукашенко, с которым будет проще разговаривать, у которого будет меньше возможности балансировать с Западом. Любые неконтролируемые Москвой смены власти, непонятные новые политики, которые еще черт знает что захотят сделать с союзом Беларуси и России – это все для Путина риски, которые ничем не оправданы", — сказал он.

Также эксперт прокомментировал крупную акцию оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая прошла 19 июля в Минске. На нее собрались несколько тысяч человек.

"У нас в стране нет прозрачного подсчета голосов, поэтому мы вряд ли узнаем, сколько наберет Светлана (Тихановская – ред.) на выборах. Дальше вопрос будет состоять в том, насколько у нее будет потенциал мобилизации протестов в день выборов или после него, чтобы отстаивать свой результат. Это слишком динамичная материя, чтобы мы сейчас могли предсказать, скольких людей она и ее команда смогут вывести на улицы, кроме того, не только она будет их выводить", — сказал он.

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По словам эксперта, оппозиционные кандидаты вряд ли смогут повлиять на итоги выборов президента Беларуси.

"Протесты часто собираются спонтанно с призывом в соцсетях. Выборы в Беларуси – процедура не политическая, а административная. От того, что в бюллетенях будет хоть шесть Светлан Тихановских – результат, объявленный ЦИКом, вряд ли изменится", — сказал он.

Светлана Тихановская выдвинулась кандидатом в президенты вместо своего мужа-оппозиционера Сергея Тихановского. Он пытался зарегистрироваться сам, но ЦИК ему отказала. Тихановский с 6 мая находится под арестом, его обвиняют в участии в несанкционированной акции. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказывал, как оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико арестовали перед интервью с ним.