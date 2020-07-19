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Задержан подозреваемый в поджоге собора во Франции В деле о пожаре в Нантском соборе появился новый поворот

Во Франции задержали подозреваемого в поджоге Нантского собора. Мужчине 39 лет, он мигрант, работал в соборе волонтером.

Пожар в соборе св. Петра и Павла возник вчера утром, языки пламени достигали нескольких метров в высоту. В соборе 15 века сгорел орган и витражи.

Активисты уже собирают деньги на восстановление строения.

Ранее политический эксперт Андрей Шкиль, проживающий во Франции, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности о пожаре.