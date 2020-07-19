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В конфликт между Арменией и Азербайджаном могут вступить еще две страны — эксперт Эксперт по международной политике рассказал о последствиях начала полномасштабной войны

Если между Арменией и Азербайджаном вспыхнет полноценная война, ее будут поддерживать Россия и Турция.

Об этом заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса в эфире телеканала "Украина 24".

"ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, членом которой являются Армения и Россия – ред.) не принимает участия в этом столкновении. Для того, чтобы она принимала участие, по крайней мере нужно обращение Армении, которого не было. В случае, если эти столкновения приведут к полномасштабной войне, тогда можно говорить о том, что Россия встанет на сторону Армении, а Турция на сторону Азербайджана", — сказал он.

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При этом эксперт считает, что до такой эскалации вряд ли дойдет.

"Но я не вижу предпосылок, что этот конфликт выйдет за рамки локальных обстрелов. Заявление Эрдогана о поддержке Турции логично и носит политический характер, столкновения не несут угрозы турецким границам", — сказал он.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях и в эскалации конфликта.

Азербайджанский политолог Али Гаджизаде в эфире телеканала "Украина 24" дал объяснение конфликту.