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Не исключают поджог: подробности пожара в одном из крупнейших соборов Франции На место инцидента выехали первые лица Франции

Во французском Нанте 18 июля произошел масштабный пожар в одной из крупнейших и самых известных церквей страны - соборе Петра и Павла, построенном в XV веке.

Политический эксперт Андрей Шкиль, проживающий во Франции, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности инцидента. По его словам, французские власти среди возможных причин пожара не исключают поджог.

Эксперт отметил, что собор является жемчужиной французского архитектурного искусства и очень важной исторической постройкой для Франции.

"Сейчас туда выехал министр внутренних дел, премьер-министр пообещал приехать... По последней информации, огонь не просто локализован - он исчез, его не видят наблюдатели. Но это еще не значит, что пожар ликвидирован и можно ставить точку в этой истории", - рассказал он.

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Шкиль напомнил, что случаи пожаров в соборах Франции были и раньше, однако, по его словам, ранее "эти пожары не были столь катастрофическими, такими разрушительными".

"Конечно, свою роль сыграл карантин. Во время карантина пожарные не заходили туда и не проверяли состояние дел, когда нельзя было передвигаться по городу... С другой стороны, мы слышали заявление прокурора Нанта, который говорит, что первой возможной причиной, которая расследуется, является поджог", - отметил он.

Эксперт напомнил, что год назад собор Парижской Богоматери также загорелся из-за поджога, однако этот поджог произошел несознательно - из-за короткого замыкания электрических приборов, которые были оставлены реставраторами на месте работы.

Нантский собор является одним из самых высоких в Европе - его высота достигает 63 метров, он на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который сгорел год назад. В 1972 году храм в Нанте уже горел, из-за чего его пришлось закрыть на три года на ремонт.

К ликвидации масштабного пожара были привлечены десятки спасателей и единиц техники. О возможных человеческих жертвах пока не сообщается.