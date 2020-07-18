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"Показательный момент для Украины": нардеп о войне Армении и Азербайджана Это не колониальная война, а классический межгосударственный конфликт, отметил Михаил Забродский

Возобновившийся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном является "очень показательным примером" для Украины.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

"Что может значить конфликт Армении и Азербайджана для Украины? Это даже не колониальная война, не война за контроль над территориями, это классический межгосударственный конфликт", - отметил политик.

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По словам нардепа, в конфликте есть интересная деталь:

"Одна из сторон (Армения - ред.) пользуется поддержкой одного государства, которое претендует на роль мирового лидера, другая сторона конфликта – поддержкой группы государств, которые претендуют по меньшей мере на региональное лидерство. Для Украины этот пример очень показателен. Это две страны, которые определились, с кем они, на чью помощь можно рассчитывать или нет", - пояснил Забродский.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях и в эскалации конфликта.

Азербайджанский политолог Али Гаджизаде в эфире телеканала "Украина 24" дал объяснение конфликту.