"Армения устроила провокацию": азербайджанский политолог объяснил бои на границе

14 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану відновилася стрілянина, конфлікт триває кілька днів. Азербайджанський політолог Алі Гаджизаде в ефірі каналу "Україна 24" прокоментував ситуацію.

"У квітні 2016 року почалися серйозні зіткнення між азербайджанськими та вірменськими військами, все це відбувалося на лінії зіткнення в Карабасі, тобто на території Азербайджану. Цього разу перестрілки відбуваються на державному кордоні Азербайджану та Вірменії. Все почалося з артилерійського обстрілу, на тій ділянці нема азербайджанської армії, там стоять прикордонні війська, і якби Азербайджан планував якісь військові дії, було б резонно звільнити наші окуповані території, а не захоплювати територію Вірменії, до якої у нас немає ніяких претензій", - сказав політолог.

По мнению Гаджизаде, Армения специально устроила военную провокацию.

"Армения, устраивая провокацию, пытается привлечь помощь ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности – ред.). У нынешней армянской власти, у господина Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.) есть внутренние проблемы, связанные с пандемией, с политическим процессом, который он начал, - избавление от карабахского клана. Карабахский клан смог сколотить огромные капиталы и взять все под контроль. Сейчас Пашинян хочет заменить карабахский клан своими людьми, но карабахская карта в Армении очень важна, все президенты Армении пришли к власти на волне карабахского конфликта.

Пашинян год назад заявил, что "всех территорий Азербайджана, которые мы оккупировали, недостаточно, при надобности мы оккупируем еще". Никто ранее не позволял себе делать такие заявления", - сказал Гаджизаде.