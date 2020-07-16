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Российская пропаганда прокололась: политолог объяснил новую ошибку РФ Эксперт объяснил, какие цели преследовали пранкеры звонком президенту Польши

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на днях якобы позвонили переизбранному президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В числе прочих вопросов собеседник польского президента предложил забрать у Украины Львов и некоторые другие, бывшие когда-то польскими территории, на что "Дуда" категорично ответил: "Львов — это Украина".

Ситуацию прокомментировал политолог Петр Охотин в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, он (Дуда — ред.) вымуштрованный дипломат, и у него стоит поучиться многим украинским политикам. Это человек, который понимает, что он отвечает не за свои интересы, а за интересы государства, и соответственно, гнет эту линию", — сказал он.

Политолог рассказал, на что рассчитывали пранкеры, и удалось ли им запланированное.

"Я думаю, что хитрость провокации была в том, чтобы он сказал: "Класс, мы давно об этом мечтаем", учитывая то, что Дуда считается националистом. И таким образом российская пропаганда имела бы классные записи о том, что клин между Украиной и Польшей появился. Но он не "повелся", — сказал он.

Эксперт заявил, что реакция Дуды сыграла на пользу отношениям Украины и Польши.

Напомним, недавно в эфире телеканала "Украина 24" журналистка, главред издания "Гордон" Алеся Бацман объяснила, зачем Путин пугает Украину вторжением.