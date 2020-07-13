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Выборы у соседей: эксперт рассказал, какой кандидат лучше для Украины Экономист-международник рассказал, почему для Украины важно, кто победил на выборах в Польше

В Польше в воскресенье прошел второй тур выборов президента. По предварительным данным, действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл выборы. Результаты выборов в Польше и их значение для Украины прокомментировал экономист-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Польша для Украины очень важна, это партнер, на которого мы опираемся в Европейском Союзе. Польша является лидером восточно-центральной Европы, и для Украины очень важно сохранять с ней хорошие отношения", — сказал он.

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Осипенко объяснил, кто из кандидатов в президенты выгоднее для Украины.

"Дуда относится к консерваторам. Консерваторы, безусловно, защищают национальные интересы, можно их приравнять к нашим националистам. Они защищают традиционные ценности — семья, независимость, суверенитет и так далее. Иногда эти вещи вступают в конфликт с интересами Брюсселя, потому что для Брюсселя важно распределение и баланс интересов между всеми членами. Но конфликта нет и не будет, потому что Дуда — бывший европарламентарий, и он очень хорошо знает ситуацию изнутри и будет выстаивать нормальные отношения Польши с Брюсселем. Что касается второго кандидата, (Рафала - Ред.) Тшасковского, то он обещал всем и все. Он подписывал хартию с ЛГБТ, старался понравиться всем слоям населения, обещал отменить острые законы и так далее. Он был бы либеральным, но с точки зрения Украины - лучше все же прогнозируемый Анджей Дуда. Мы знаем его линию. Когда у нас продолжается война, а мы получаем нового партнера, с которым нужно год-два выстраивать отношения... Они нам нужны уже сегодня. Анджей Дуда уже руководил Польшей и выстраивал отношения с Украиной", — рассказал он.

Напомним, за пост президента Польши боролись действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Первый тур состоялся 28 июня. Анджей Дуда набрал в первом туре 41,8%, а Рафал Тшасковский - 30,4%.