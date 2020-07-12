Выборы у соседей Украины — политолог назвал вероятного победителя

Политолог рассказал, какие сейчас настроения в Польше и у кого из кандидатов больше шансов стать президентом

В Польше проходит второй тур выборов президента. Кто имеет больше шансов возглавить страну, рассказал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".

"Я склоняюсь к тому, что победит Анджей Дуда. Потому что тут дело не в личностях, а в двух мировоззренческих системах, которые противостоят внутри Польши. Пока что в целом в польском обществе побеждает национал-консервативная группа, которая связана с Ярославом Качиньским, соответственно, с Дудой.

Сегодняшние реалии Польши, Словакии, Венгрии таковы, что национал-консервативные партии более популярны, чем либерально-демократические. Это связано с общими тенденциями в ЕС и мире", — сказал он.