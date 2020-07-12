Выборы у соседей Украины — политолог назвал вероятного победителя

Политолог рассказал, какие сейчас настроения в Польше и у кого из кандидатов больше шансов стать президентом

Выборы у соседей Украины — политолог назвал вероятного победителя

В Польше проходит второй тур выборов президента. Кто имеет больше шансов возглавить страну, рассказал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".

"Я склоняюсь к тому, что победит Анджей Дуда. Потому что тут дело не в личностях, а в двух мировоззренческих системах, которые противостоят внутри Польши. Пока что в целом в польском обществе побеждает национал-консервативная группа, которая связана с Ярославом Качиньским, соответственно, с Дудой. 

Сегодняшние реалии Польши, Словакии, Венгрии таковы, что национал-консервативные партии более популярны, чем либерально-демократические. Это связано с общими тенденциями в ЕС и мире", — сказал он.

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По словам эксперта, текущая ситуация в мире усиливает националистические настроения.

"Все, что сейчас происходит в мире, коронавирус, экономический кризис – оно усиливает как раз националистические тенденции, а не либеральные. И те политические партии в Европе, которые играют на национальных чувствах, патриотических, иногда псевдопатриотических, они как раз набирают популярность. Дуда как раз представитель такой национал-консервативной партии", — объяснил он.

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В Польше в воскресенье 12 июля проходит второй тур выборов президента. За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Первый тур состоялся 28 июня. Анджей Дуда набрал в первом туре 41,8%, а Рафал Тшасковский - 30,4%. 

Ранее польский сенатор Марцин Босяцкий в эфире телеканала "Украина 24" дал три совета украинской власти.

Источник Украина 24 Теги выборы Польша