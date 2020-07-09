14:30, Сегодня

Восточная хитрость - юрист объяснил, почему Иран не хочет платить за сбитый самолет Международный юрист считает, что Ирану незачем доводить дело до суда

Международный юрист Виталий Власюк считает, что Иран может без ущерба для своих интересов выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос не в деньгах, у Ирана есть деньги, это достаточно богатая страна. Понимая всю тяжесть трагедии, тем не менее, надо понимать, что это может иметь конечную цену, и для Ирана это подъемная сумма. Это вопрос исключительно дипломатии, что-то все-таки Ирану мешает просто взять и это дело закрыть", - сказал юрист.

Читайте также: Согласовали позиции — МИД о ходе переговоров с Ираном по самолету МАУ

Власюк отметил, что имеет место "восточная дипломатия".

"Думаю, тут имеет место так называемая восточная хитрость, я понимаю, что это особенности дипломатии по-восточному, это нормально, ничего такого в этом нет. Отношения между Украиной и Ираном комплексные и не ограничиваются вопросом сбитого самолета. Значит, что-то еще есть, и надо эти вопросы задать МИДу", - сказал юрист.

Власюк считает, что в случае судебного разбирательства перспективы есть, и привел в пример прецедент.

"Безусловно, можно судиться по данному факту, есть прецеденты. Например, известное юристам-международникам дело Локерби 1988 года, когда американский самолет был взорван ливийскими спецслужбами, и по результатам рассмотрения дела Международным судом ООН с Ливии была взыскана денежная компенсация. Но зачем Ирану доводить дело до суда – я не очень понимаю, тем более учитывая, что они признали свою вину, в отличие от ливийцев, которые отрицали свое отношение к катастрофе", - сказал Власюк.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс "Тегеран — Киев", разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные.