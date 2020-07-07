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Политолог назвал неожиданный плюс коронакризиса Политолог рассказал, каких последствий помогла избежать пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса имеет и позитивную сторону — она помогла предотвратить мировую войну. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Украина 24".

"Если посмотреть на показатели падения мировой экономики, это можно сравнить с мировой войной. Но вместе с тем этот кризис позволяет нам обойти реальную мировую войну, реальное военное столкновение. И выходит, что мировая экономика сейчас может создать новые возможности как раз после этих убытков, которые принес коронакризис", — сказал он.

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Отметим, одной из тем международных СМИ в последние дни стало возможное обострение взаимоотношений США и России, связанное с публикацией в американской газете The New York Times. Речь в публикации шла о возможных связях России с талибами — якобы российские спецслужбы платили талибам за убитых американских солдат.