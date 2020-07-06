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"Это его последний парад": экс-соратник Саакашвили о Путине Российские власти сегодня столкнулись с большими проблемами, считает экс-заместитель генпрокурора Украины

Парад по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, который провел в Москве президент России Владимир Путин, может стать последним для российского лидера.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-заместитель генпрокурора Украины, бывший кандидат в народные депутаты от партии Михаила Саакашвили "Рух нових сил" Давид Сакварелидзе.

"Когда я смотрел на искусственный капризный парад Путина, у меня сложилось впечатление, что это его последний парад… Это был каприз потерянного во времени человека, у которого в больницах умирают миллионы людей от коронавируса, они не могут справиться с элементарными вопросами. Экономика в минусе, он скатился до рейтинга 25%, у него нет физически денег на войну, хотя иногда он не подчиняется логическим соображениям или расчетам", - сказал Сакварелидзе.

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Бывший заместитель генпрокурора отметил, что Украине сегодня надо "готовиться к худшему" и развивать страну, чтоб защищать себя от агрессии РФ.

"В какой ситуации сегодня находится Украина? Один существенный кусок страны сегодня оторвали так же, как Абхазию и Цхинвальский регион у Грузии", - подчеркнул он.

При этом Сакварелидзе выразил убеждение, что Россия "понимает четко, что на полномасштабную войну она не готова сегодня - ни политически, ни экономически".

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" рассказал анекдот про президента РФ Владимира Путина и "обнуление" его сроков.