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"Глаза на лоб вылезают": российский политолог о голосовании за поправки Путина Российский политолог рассказал, как официальная статистика голосования в России отличается от реальной

Во время голосования за поправки в Конституцию России были совершены самые масштабные фальсификации за 30 лет. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть так называемый приписной электорат или приводной, зависимый, который располагается подальше от столицы. И в зависимости от важности выборов некоторое количество этих людей, 10-12 млн, бывает приписано. Это достаточно легко фиксируется статистическими методами. Есть нормальная логика распределения, когда много участков, на которых была средняя явка, мало участков, на которых была экзотическая явка, условно говоря, 100% или 20%, а посередине близкая к средней по стране", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что не так с цифрами, полученными в результате российского голосования.

"Во всем мире, когда честно считают голоса, распределяются данные по участкам. А у нас в стране всегда получается два пика – один нормальный, в данном случае явка 42-45%, там, соответственно, 65% за поправки к Конституции, 35% против. Но есть второй пик, где средняя величина явки 85%, и примерно столько же голосовали "за". По странному совпадению большая часть этих участков – это Чечня, Дагестан, Башкортостан, появилась еще Брянская область, в основном это так называемые электоральные султанаты", — сказал Орешкин.

По словам политолога, огромное количество голосов было вброшено.

"Катастрофа нынешнего голосования заключается в том, что вдвое подскочило число людей, которые находятся за нормальным распределением, то есть было подброшено примерно 20 млн голосов. И раньше эти методы работали неплохо, а сейчас просто глаза на лоб вылезают, никогда прежде за 30 лет такого рода масштабные фальсификации не допускались", — заявил он.

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