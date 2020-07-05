22:58, Вчера

Мы на пороге новой реальности — Климкин о новом скандале с Россией Экс-министр иностранных дел рассказал, как Россия может сотрудничать с талибами

Россия может сотрудничать с талибами. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Я этого не исключаю (плату талибам со стороны России за головы американских солдат – ред.). Если это не спекуляция, то может быть две версии - что они действовали самостоятельно, либо Путин знал об этом. Люди, которых я знаю в Вашингтоне, любят спекулировать на эту тему. Это серьезная история. Есть информация о денежных переводах, есть информация от талибов, есть информация от медиаторов. Вчера я услышал, что появился иранский след, мы знаем, что у иранцев тесные связи с некоторыми группировками. Эта история по меньшей мере заслуживает детальной проверки. Я не исключаю любых действий российских спецслужб, которые могут работать в Афганистане", — рассказал он.

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Климкин рассказал, как может дальше развиваться ситуация.

"Это может привести к смене парадигмы и американского подхода к России. Сейчас отношения – это сдерживание и выборочное сотрудничество, и это может смениться на активное сдерживание, то есть не реагирование, а активное сдерживание и сотрудничество только в критических отраслях. И это будет другая реальность", — сказал он.

Ранее Климкин рассказал, какие последствия будет иметь для мира расширение полномочий Путина.