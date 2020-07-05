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Есть много тревожных сигналов — экс-министр о военных учениях в России Бывший министр иностранных дел рассказал, какова опасность военного нападения со стороны России

Россия не может себе позволить напасть на Украину. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире канала "Украина 24", комментируя военные учения в России "Кавказ 2020".

"Думаю, что подготовка к обострению ситуации со стороны России проводится постоянно, и на сегодняшний день есть много тревожных сигналов, в том числе и заявления самого президента об историческом прошлом, которое может стать одним из элементов оправдания того, что может случиться. С другой стороны понятно, что Российская Федерация нее может себе сегодня позволить с рациональной точки зрения идти на то, что может вызывать дальнейшее ужесточение санкционного режима и большую изоляцию, особенно в контексте возможной победы Байдена в США", — сказал он.

По словам Грищенко, больше стоит опасаться дестабилизации в стране.

"Наибольшая угроза для Украины сегодня – не столько подготовка России к масштабным наступлениям, сколько возможная дестабилизация ситуации внутри страны, чем может воспользоваться Россия", — отметил он.

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Учения "Кавказ 2020" запланированы на сентябрь этого года. К участию в учениях приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3 тысячи боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины заявили, что эти учения являются элементом давления на Украину.