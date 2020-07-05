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Риск очень высок — эксперт о полномасштабном нападении России Эксперт по международной безопасности рассказал об опасности во время российских военных учений

В России пройдут учения и сборы резервистов "Кавказ 2020". Есть ли риск нападения на Украину, рассказал директор программы внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда говорят о войне с Россией, не нужно забывать, что эта война уже идет. И говорить о возможности наступления нужно в контексте продолжающейся войны. Что касается учений и призыва резервистов – то тут также 50/50, то есть это может быть как отработка одного из элементов учений, пополнение рядов резервистов, а второй момент – подобные большие учения часто проводятся для того, чтобы "разогреть" войска и потом отработанный сценарий реализовать в реальной обстановке", — сказал он.

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Эксперт считает, что вероятность агрессии со стороны России довольно высока.

"В итоге я бы сказал, что нельзя говорить со 100%-й вероятностью, но это довольно высокий риск. Нужно помнить о политике врага, которая проводится в течение нескольких последних лет, о политических заявлениях, которые постоянно звучат, геополитическом контексте вокруг Украины", — сказал он.

Учения "Кавказ 2020" запланированы на сентябрь этого года. К участию в учениях приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3 тысячи боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины уже заявили, что эти учения являются элементом давления на Украину.