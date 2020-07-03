10:26, Сегодня

90% российских либералов ломаются на теме Крыма — известная журналистка Алеся Бацман рассказала, как касаются оккупированного Крыма поправки в Конституцию России

Журналистка и жена журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала в эфире "Украина 24" о том, как поправки в Конституцию России касаются Крыма.

"В этих поправках зашита очень важная история про Крым. Путин там закрепляет статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть Крым законному хозяину", — сказала она.

Читайте также: За поправки Путина голосуют Крым и ОРДЛО - политолог объяснил причины

По словам Бацман, даже либерально и проукраински настроенные российские политики не хотят возвращать аннексированный полуостров.

"Я имела не первую беседу с российскими оппозиционерами, настроенными антипутински, людьми, которые любят Украину и хотят немедленно вернуть ей Донбасс. Но. 90% этих людей ломается на теме Крыма. Они говорят разные вещи, начиная от того, что "а вот Крым, вы знаете, это история посложнее, там надо провести референдум", или "столько времени прошло", еще что-то. Вместо того, чтобы говорить о том, что Крым был украден у Украины, и это значит, что нужно любому нормальному человеку, который чтит закон и право, вернуть владельцу украденное, - они ломаются на теме Крыма. Это меня расстраивает", — сказала она.

Ранее Бацман заявила, что президент России Владимир Путин теряет популярность среди россиян, уровень доверия к нему обвалился.