Это вирус, с которым надо бороться —"слуга народа"о поправках Путина
Депутат из "Слуги народа" прокомментировала прошедшее в России и в оккупированном Крыму голосование
Поправки в Конституцию России дают ей возможность аннексировать чужие территории, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько в эфире канала "Украина 24". Так она прокомментировала голосование за поправки в Констиуцию, которое прошло 1 июля в России, а также на территории оккупированного Крыма.
"По теме Крыма — мы не имеем международной платформы, где бы мы рассматривали этот вопрос. Когда говорят, что мы можем согласиться на какую-то материальную компенсацию — это абсурд, мы не можем торговать нашими территориями. Крым — это Украина.
Однако мы видим, что, к сожалению, в России завершилось голосование за изменения в Конституцию, где, по сути, закрепляется право государства агрессора аннексировать территории и не быть ответственным по нормам международного права, потому что там закрепляется норма, что национальное законодательство будет выше, чем международное", — сказала она.
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По мнению депутата, с действиями России Украина должна бороться.
"Мы должны на это реагировать. Кстати сегодня комитет по вопросам внешней политики... мы проголосовали за непризнание такого голосования в Крыму. Это безобразие. Такой подход, который сегодня использует Путин — это вирус, с которым надо бороться на всех фронтах. Антивирус против Путина — это будет наш успех, наши реформы", — сказала она.
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