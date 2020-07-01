Поправки в Конституцию России дают ей возможность аннексировать чужие территории, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько в эфире канала "Украина 24". Так она прокомментировала голосование за поправки в Констиуцию, которое прошло 1 июля в России, а также на территории оккупированного Крыма.

"По теме Крыма — мы не имеем международной платформы, где бы мы рассматривали этот вопрос. Когда говорят, что мы можем согласиться на какую-то материальную компенсацию — это абсурд, мы не можем торговать нашими территориями. Крым — это Украина.

Однако мы видим, что, к сожалению, в России завершилось голосование за изменения в Конституцию, где, по сути, закрепляется право государства агрессора аннексировать территории и не быть ответственным по нормам международного права, потому что там закрепляется норма, что национальное законодательство будет выше, чем международное", — сказала она.