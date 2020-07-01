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Для агрессии России есть четыре новых направления - эксперты Журналист рассказал, какие страны могут стать потенциальной целью Путина

Журналист и телеведущий Евгений Киселев назвал в эфире "Украина 24" основные направления, куда в дальнейшем может быть направлена агрессия России.

"Потенциально опасные направления: Беларусь, Эстония и Литва. Несмотря на то, что там НАТО и все такое, там есть механизмы", — сказал он.

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Это заявление дополнил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, назвав четвертое направление, и Киселев с этим согласился.

"Не забывайте еще про Казахстан, там все очень непросто", — сказал Климкин.

Ранее политолог Андрей Пионтковский называл Казахстан в числе стран, к которым у путинской России есть территориальные претензии.