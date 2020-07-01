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"Перекошенное от злобы лицо фанатика": Пионтковский о новых замыслах Путина Политолог рассказал, что Путин планирует в отношении Украины после голосования за поправки

В России 1 июля проходит голосование за поправки в Конституцию, которые расширяют полномочия Владимира Путина. Для чего Путину понадобилось проводить это голосование, рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

"На самом деле юридически уже все оформлено согласно действующей на данный момент Конституции, все изменения приняты. А всенародное одобрение, мне кажется, понадобилось Путину в качестве санкции, на которую он будет ссылаться, для дальнейшей военной эскалации в Украине", — сказал он.

Пионтковский считает, что в российском обществе уже нет склонности к имперским претензиям, в отличие от самого Путина.

"Все опросы общественного мнения показывают, что запроса на продолжение имперской эскалации нет. И так называемый эффект "Крым наш", который сыграл свою роль в 2014 году, уже выветрился. Но посмотрите, самым знаменательным событием в июньском месяце победобесия и обнуления было интервью Путина 21 июня — с какой яростью он говорил об огромных территориальных претензиях к ближайшим соседям — Украине и, видимо, Казахстану. Его пассаж о громадных русских территориях, которые унесли с собой республики, выйдя из Советского Союза... Это перекошенное от злобы лицо фанатика нужно показывать в Украине каждый день", — сказал он.

Ранее бывший глава МИД Павел Климкин рассказал, какие последствия для Украины могут иметь поправки в Конституции РФ.