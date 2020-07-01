19:06, Сегодня

Путин становится монстром — экс-министр о поправках в Конституцию России Бывший глава МИД Павел Климкин рассказал, какие последствия для Украины могут иметь поправки в Конституции РФ

О последствиях поправок в Конституцию Российской Федерации рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24". В частности, он отметил, что у Путина теперь технически может быть очень мало соперников на выборах.

"В России начнется зачистка, будут очищаться элиты и бюрократия, спецслужбы станут круче. Посмотрите, кто сейчас может быть кандидатом в президенты? Нужно жить непрерывно 25 лет в России. То есть с западным образованием — без шансов, если вы выехали где-то и поработали — не дай бог", — сказал он.

Климкин рассказал, как эти поправки могут повлиять на Украину.

"Для Украины круче всего там в плохом смысле — что президент России становится монстром. Также они создают систему федерально управляемых территорий, сейчас любую оккупированную территорию можно признать федерально управляемой. Они в Конституции "защищают" соотечественников, то есть что хотят, то и делают под этим предлогом. Приоритет российских политических решений над международным правом. Госдума, кстати, Беловежские соглашения не ратифицировала. А теперь эти соглашения о распаде Советского Союза — они действуют в России или нет?" — сказал он.

Ранее политолог рассказал, почему за поправки Путина голосуют Крым и ОРДЛО.