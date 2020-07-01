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"Волосы на Путине не шевелятся": Киселев объяснил, как снималось обращение президента РФ Евгений Киселев оценил видеоролик президента России с точки зрения профессионального телевизионщика

Президент России Владимир Путин на днях обратился к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ. На видео президент стоит под открытым небом на фоне недавно построенного мемориала советскому солдату в городе Ржев. Пользователи интернета предположили, что Путина снимали на фоне специального зеленого фона - хромакея. Это мнение подтвердил в эфире канала "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"В сюжете было трехминутное выступление Путина как бы на фоне памятника погибшим под Ржевом. Только ленивый в соцсетях не обсмеял это видео, потому что глазом профессионального телевизионщика видно, что на самом деле снято это на "зеленке", на зеленом фоне, хромакее, и эта картинка, памятник, заведена за спину", - сказал журналист.

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По мнению Киселева, если бы сюжет снимался на улице, были бы заметны проявления природы.

"Вы знаете, коллеги, что даже человек с не такой обильной растительностью на голове, как Владимир Владимирович Путин... все равно, даже если малейший ветерок дует - волосики-то у него шевелятся. Снято это у него в бункере", - сказал Киселев.

Напомним, Путин объявил 1 июля днем голосования по изменениям в Конституцию РФ, однако граждане могли голосовать с 25 июня. Российский экономист Сергей Алексашенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, почему Владимир Путин концентрирует все больше власти в своих руках.