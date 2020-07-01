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За поправки Путина голосуют Крым и ОРДЛО - политолог объяснил причины Международный эксперт считает, что после "референдума" Путин будет восприниматься как мессия

Президент России Владимир Путин объявил 1 июля днем голосования по изменениям в Конституцию РФ, однако граждане могли голосовать с 25 июня. Жители Крыма и так называемых "Донецкой" и "Луганской" "народных республик", имеющие российские паспорта, также могут принять участие в голосовании. Международный эксперт Александр Краев считает, что таким образом Россия пытается привлечь оккупированные территории к участию во внутренней политике.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"По сути, для временно оккупированных территорий Украины это еще один факт закрепления российского влияния, и, как они думают, российской власти. То есть россияне пытаются включить Крым и Донбасс как часть России, давая им право голосовать, выдавая паспорта, и в этот раз привлекая их к голосованию за Конституцию. Они привязывают Донбасс и Крым к себе, якобы они принимают участие во внутренней политике России", - считает эксперт.

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По мнению Краева, РФ создает "совместный фронт Крыма и Донбасса".

"Не будем забывать, какая часть населения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" имеют российские паспорта, какое большое количество российских военных там находится. Кроме того, это стратегия Москвы - создание совместного фронта Крыма и Донбасса. Совместные правила голосования для Крыма и Донбасса, которые они пытаются ввести, - это еще один проект такой стратегии", - сказал Краев.

По мнению политолога, Запад не будет препятствовать проведению "референдума".

"Возникает ощущение, что Запад даст Путину провести подобные процедуры. Западные эксперты, медиа называют это не "референдум за Конституцию", а "референдум Путина". Они прямо говорят, что это организованная им демократическая бутафория для того, чтобы продолжить его власть. Некоторые сравнивают его с иранским аятоллой, который также связывает себя с каким-то божественным провидением. Ему дадут это сделать, но это не улучшит отношение к России", - сказал Краев.

Политолог обращает внимание на то, что Путин и далее будет считаться лидером России.

"Россия переходит к своей любимой стратегии крепости в осаде и создает образ мессианского героя, который якобы должен принести миру новую цель существования, а все другие, особенно плохой Запад, этому противостоят. Начиная с этого референдума, это будет персонифицировано - что Путин мессия, который несет России эту цель. Не будем забывать, что после 2036 года он останется лидером России в статусе главы союзно-государственного совета", - сказал Краев.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" политолог-международник Антон Кучухидзе высказал мнение, что Владимир Путин использует референдум по поправкам в Конституцию РФ, чтобы показать олигархам и своему окружению "кто в доме хозяин".