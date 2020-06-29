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Кто станет президентом Польши: прогноз политолога Во втором туре выборов действующему президенту будет противостоять мэр Варшавы

В Польше на президентских выборах победит действующий глава государства Анджей Дуда.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" политолог-международник Антон Кучухидзе.

"Я думаю, что президент Польши не поменяется... У господина Дуды, несмотря на коронакризис, была достаточно хорошая политическая кампания. И когда открылись границы, буквально на прошлой неделе у него был визит в США, откуда он привез договоренности, например, о развитии военно-технического сотрудничества, об усилении роли Польши как союзника НАТО и США в Европе", - отметил политолог.

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Кучухидзе напомнил, что сейчас идет дискуссия, "чтобы перебросить американских солдат из Германии в Польшу и тем самым сделать более крепким правый фланг НАТО".

"Визит в США и привезенный оттуда результат - это мощный месседж, особенно для внутреннего электората", - объяснил он.

Как известно, выборы президента Польши состоялись 28 июня. Действующий президент Анджей Дуда набрал в первом туре 41,8%, а кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4%. Второй тур выборов пройдет 12 июля.

Напомним, ранее польский сенатор Марцин Босяцкий в эфире телеканала "Украина 24" дал три совета украинской власти.