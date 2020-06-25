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Сосед Украины играет на руку России - международник о сложных отношениях двух стран Экономист-международник считает, что партия Орбана препятствует вступлению Украины в ЕС

25 июня в Киеве проходит четвертое заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под руководством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Экономист-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24" рассказал о сложных взаимоотношениях наших стран.

"Хорошо, что общаемся и наладился диалог, потому что фактически семь лет не работали в экономическом направлении, и три года на политическом направлении у нас было противостояние, возникало много проблем", - сказал экономист.

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Осипенко отметил, что цель Венгрии - "собрать земли".

"Партия, возглавляемая Орбаном (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, лидер партии "Фидес" - Ред.), пришла к власти на лозунгах суверенитета, христианских ценностей, недопущения миграции. Партия власти отзеркаливает требования электората - это сельские фермеры, консерваторы националистического толка, которые не воспринимают постулаты XXI века. Даже Брюссель делает замечания Венгрии, что в некоторых вопросах она диссонирует с политикой Европейского союза, и это в первую очередь ощущаем на себе мы: три года Венгрия давила на нас, принимать или не принимать внутриукраинские законы", - говорит Осипенко.

По мнению эксперта, вступление Украины в ЕС не нужно Венгрии.

"На самом деле Венгрия не заинтересована в присоединении Украины к ЕС, и тут она подыгрывает России. Система управления и ценности, которые высказывает партия, близки к высказываниям нашего северного соседа", - сказал Осипенко.

Напомним, в эфире канала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Виктором Орбаном, чтобы снять недоразумения в отношениях между странами, которые накопились за прошлые годы.