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"Бряцание оружием": экс-депутат назвал причину проведения парада в Москве Российский политик Илья Пономарев рассказал, на что надеялся Путин при проведении парада

Российский экс-депутат Илья Пономарев в эфире канала Украина 24" рассказал, для чего президент РФ Владимир Путин провел парад Победы.

"Истинная причина проведения парада – в том, что 1 июля будет голосование за поправки в Конституцию, и ради этого все и затевалось. Изначально празднование 75-летия победы явно было больше предназначено для международного потребления, ожидалось, что приедут лидеры разных стран мира и можно будет с ними решать вопросы, связанные с санкциями и т.д. Из-за пандемии всего этого не произошло, ну хотя бы для внутреннего пользования это отработано", — сказал он.

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По словам депутата, таким образом Путин пытается угрожать Западу.

"Путин в последнее время делает много странных заявлений, которые с точки зрения международной арены ничего кроме раздражения и страха не вызывает. Все это бряцанье оружием нужно для того, чтобы договариваться. Парад – это, в том числе, и напоминание остальному миру, чтобы Россию не списывали со счетов", — сказал Пономарев.

Напомним, военный парад в Москве прошел 24 июня. Он должен был состояться 9 мая, однако был перенесен на июнь из-за пандемии коронавируса.

В России 1 июля состоится голосование за поправки в Конституцию, которые, среди прочего, предполагают продление законного срока правления Владимира Путина.