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Арест главного соперника Лукашенко: Гордон сделал громкое заявление По словам журналиста, он мог стать невольной причиной ареста

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико незадолго до ареста собирался дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом рассказал сам Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Опасная история одна произошла. Я вам первому расскажу. На меня вышел господин Бабарико. Это главный претендент на пост главы Беларуси в соперничестве с Александром Лукашенко. Он захотел, чтобы мы сделали с ним интервью. Я с удовольствием согласился. Это интересно, безусловно", — сказал он.

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Но, по словам Гордона, незадолго до запланированной встречи Бабарико был задержан.

"Мы договорились с ним на прошлый четверг (18 июня – ред.) на 21:00, в четверг утром его задержали. И знающие люди говорят мне, что это задержание планировалось позже, но задержали его специально, чтобы он не наговорил лишнего. Вот это уже интересно", — сказал журналист.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. Виктор Бабарико — кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года, на которого завели уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты.