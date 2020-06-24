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Парад Путина может быть связан с переменами в Кремле – военный эксперт Военным важно показать именно Путину, что Вооруженные силы боеспособны

Российский журналист, военный обозреватель Павел Фенгельгауэр в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о важности парада Победы в Москве для президента России Владимира Путина и высшего военного руководства страны.

«То, что такое большое количество политиков, которых ожидали, не приехали – это обидно для Путина. Обидно еще и потому, что парад устроили большой, но для русского народа 24 июня ничего не значит в отличие от 9 мая. С другой стороны, Путин какой парад хотел, такой и получил. Это важно для него, для российских военных. Потому что им важно показать именно Путину, что Вооруженные силы боеспособны», - отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время будут существенные перемены в военном руководстве в России, поскольку министру обороны Сергею Шойгу 65 лет, ему нельзя больше продлевать службу.

«Если он и продолжит служить, то уже гражданским, он не может служить военным. И начальнику Генштаба Валерию Герасимову тоже скоро 65 лет. Будут серьезные перемены. Важно, кого Путин выберет. Поэтому важно и для генералитета показать, так сказать, товар лицом. Но другая вещь, возникли проблемы с дефицитом бюджета из-за коронавируса, и военные показывают президенту, что армия сильна и что сокращать военный бюджет не надо», - заявил Фенгельгауэр.

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Напомним, ранее российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему парад Победы в России пройдет именно летом.