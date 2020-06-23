23:26, Вчера

Парад в Москве: кто из президентов отказался приехать к Путину Список высокопоставленных гостей уменьшился, но парад репетируют полным ходом

В России идет подготовка к параду в честь победы во Второй мировой войне, который из-за карантина перенесли на 24 июня. Президент РФ Владимир Путин пригласил на торжества в Москву ряд мировых лидеров, но они под разными предлогами отклонили приглашение.

"Кремль хотел создать впечатление бодрости и праздника. Чтобы создать видимость большого события, будут перекрыты улицы в Москве. Полиция сообщает, что это связано с приездом большого количества иностранных делегаций", - рассказал каналу "Украина 24" российский политолог Александр Подрабинек.

На самом деле мировые лидеры один за другим сообщают, что на парад не приедут. Президент Хорватии Зоран Миланович сослался на внезапную поломку государственного самолета. Приглашали и президента Франции Эммануэля Макрона, однако в Елисейском дворце сообщили, что приглашения не получили, поэтому французского президента Путину ждать не следует. Сославшись на эпидемиологическую угрозу, от визита в Россию уклонились лидеры Азербайджана, Чехии, Японии, Германии, США и Армении, говорится в сюжете "Украина 24".

Читайте также: Путин готовится к параду - историк рассказал, почему его не отменят

Пока свое присутствие на параде подтвердили только президенты Молдовы, Сербии, Беларуси и некоторых стран Средней Азии. Несмотря на то, что список высокопоставленных гостей значительно уменьшился, репетиции парада идут полным ходом. В этом году в Кремле решили задействовать вдвое больше техники, чем в прошлом, и даже обещают представить новое секретное оружие.

"Известно, что будет механическая техника, танки... Будет новое оружие, которое должно поразить воображение всего мира. А по сути - это обычный парад", - рассказал Подрабинек.

Специальным образом готовят и трибуну, где будет сидеть Путин. В частности, более 80 ветеранов войны, которые по сценарию должны сопровождать президента, заранее отправили на двухнедельный карантин. А сам Путин будет оставаться в изоляции в своей резиденции за пределами Москвы до 24 июня.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему парад Победы в России пройдет именно летом.