"Полный бред": российский оппозиционер о важном плане Путина

Россияне не понимают, что значат поправки в Конституцию, которые власть планирует принять. Об этом заявил российский политик, соратник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов в эфире канала "Украина 24".

"Сюрреалистическая история. Люди не понимают, что происходит. Много говорили про Парад победы , вы представляете, насколько это для Путина важно, как он готовился к 75-летию, ключевому пропагандистскому событию? Но это все утонуло в референдуме по Конституции, никакого парада не видно, никто о нем не говорит, все забито плакатами, где нарисован Пушкин и написано "проходим голосовать" как бы от его имени. Я не знаю, что они этим хотели сказать, это полный бред", — сказал он.

По словам Милова, оппозиция разделилась во мнениях относительно голосования.

"Что касается оппозиции — есть разные взгляды. Очень оживились те, кто остался в тени Навального, сам он занял нейтральную позицию. Есть люди, которые недовольны, что были в тени, они видят, что есть некий запрос проголосовать, и оживились. Людей же тема голосования по Конституции не интересует вообще. Скорее всего, большинство проголосует "за", потому что люди не в курсе, про что это. Из телевизора им рассказывают про суверенитет, индексацию пенсий, а о продлении сроков правления Путина ничего нет. Начальство хочет – почему бы и не проголосовать...

Это нельзя назвать голосованием, это какой-то непонятный опрос. Я уверен, что они просто озвучат результат, который заранее нарисован. Мы считаем, что не надо ввязываться в заведомо проигрышную битву, надо создавать другие поводы для массовых протестов", — сказал он.