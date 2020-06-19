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Советник Байдена рассказал, как Россия использует войну против Украины Авторитарные страны пытаются ослабить демократический лагерь, заявил Майкл Карпентер

Россия вместе с другими авторитарными странами пытается подорвать единство западного мира, одним из инструментов Кремля является война в Украине.

Об этом во время Киевского форума по безопасности в эфире канала "Украина 24" заявил исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

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Как отметил советник Байдена, такие авторитарные страны, как Россия, Китай, Иран или Венесуэла, "очень хотели бы разделить и ослабить демократический лагерь.

"Для них эта слабость и отсутствие единства, особенно в трансатлантическом контексте, является ключом для достижения их целей. Например, Россия не может прибегнуть к энергетическому шантажу, если мы не разделены. Китай не может позволить себе передачу технологий, если Запад мощный. И они пытаются разъединить демократический лагерь. Мы видим это не только в военных действиях России и войне в Украине, которая является трагической и унесла 13 тысяч человеческих жертв. Мы видим это также в мощных взрывных действиях, активных действиях, которые Россия и другие страны, такие как Китай, Иран, используют для того, чтобы подорвать наши демократические системы", - заявил он.

Напомним, советник вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер также заявил в эфире канала "Украина 24", что в Украине группа политиков хочет реванша режима Виктора Януковича.