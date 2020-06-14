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У Ирана отсутствует политическая воля — МИД о черных ящиках сбитого украинского самолета Замглавы МИД рассказал, что происходит с расследованием катастрофы самолета МАУ, сбитого в Тегеране

Иран затягивает передачу черных ящиков с украинского самолета, который был сбит в Тегеране в январе этого года. Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Есть несколько параллельных треков вокруг указанной катастрофы. Первый — это техническое расследование, которое происходит на базе 13 приложения Чикагской конвенции. В этом случае Иран, который не имеет сертифицированного оборудования, должен незамедлительно и безусловно передать указанные бортовые самописцы для расшифровки любой третьей стране. Украинская сторона не имеет таких средств, поэтому она инициировала переговоры с французской стороной. Уже есть предварительное согласие французской стороны такую ​​расшифровку провести. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки указанных самописцев. На сегодня единственной преградой для передачи ящиков для расшифровки является отсутствие политической воли Ирана", — сказал он.

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Также Иран, по словам Енина, отказывается отвечать и на другие вопросы.

"Второй трек — это уголовное расследование. Оно может происходить в двух разных форматах. Первое — это обмен запросами о международной правовой помощи. Второй формат — это совместная следственная группа. Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи в иранской стороны — никакого содержательного ответа нами не получено", — рассказал он.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс "Тегеран — Киев", разбился утром 8 января 2020 вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. В марте Иран в очередной раз отказался передавать Украине черные ящики якобы из-за эпидемии коронавируса.