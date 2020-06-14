У Ирана отсутствует политическая воля — МИД о черных ящиках сбитого украинского самолета
Замглавы МИД рассказал, что происходит с расследованием катастрофы самолета МАУ, сбитого в Тегеране
Иран затягивает передачу черных ящиков с украинского самолета, который был сбит в Тегеране в январе этого года. Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал в эфире канала "Украина 24".
"Есть несколько параллельных треков вокруг указанной катастрофы. Первый — это техническое расследование, которое происходит на базе 13 приложения Чикагской конвенции. В этом случае Иран, который не имеет сертифицированного оборудования, должен незамедлительно и безусловно передать указанные бортовые самописцы для расшифровки любой третьей стране. Украинская сторона не имеет таких средств, поэтому она инициировала переговоры с французской стороной. Уже есть предварительное согласие французской стороны такую расшифровку провести. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки указанных самописцев. На сегодня единственной преградой для передачи ящиков для расшифровки является отсутствие политической воли Ирана", — сказал он.
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Также Иран, по словам Енина, отказывается отвечать и на другие вопросы.
"Второй трек — это уголовное расследование. Оно может происходить в двух разных форматах. Первое — это обмен запросами о международной правовой помощи. Второй формат — это совместная следственная группа. Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи в иранской стороны — никакого содержательного ответа нами не получено", — рассказал он.
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Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс "Тегеран — Киев", разбился утром 8 января 2020 вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. В марте Иран в очередной раз отказался передавать Украине черные ящики якобы из-за эпидемии коронавируса.