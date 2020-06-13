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Отдых за границей - названы самые безопасные страны В условиях коронавируса туристы в первую очередь думают о безопасности

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 самыми безопасными странами для украинских туристов являются Греция и Кипр.

Такое мнение высказала в эфире канала "Украина 24" коммерческий директор бюро путешествий Марина Федченко.

"Очень важно говорить, куда украинцы готовы лететь. Имеется ввиду безопасная страна, потому что сейчас в первую очередь все думают о безопасности. Я на сегодняшний день рекомендовала бы рассматривать Грецию, Кипр, хотя это не будут самые бюджетные страны. Эти страны всегда были чуть выше по бюджету, чем тот же Египет", - сказала Федченко.

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По ее словам, Греция и Кипр имеют низкую статистику заболеваемости коронавирусом. Кроме того, эти страны отличаются хорошей экологией.

Напомним, коммерческий директор бюро путешествий Марина Федченко в эфире канала "Украина 24" также рассказала, во сколько минимально обойдется отдых за рубежом украинцам в нынешнем летнем сезоне.