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Россия затягивает суд по "Боингу" MH17: политолог назвал причину Политолог рассказал, чего добивается РФ и что делать Украине

8 июня восстановился рассмотрение дела сбитого под Донецком "Боинга" в Нидерландах. Судебный процесс продлится до 3 июля. Как Россия манипулирует и затягивает рассмотрение дела MH17, рассказал политолог Сергей Таран в эфире канала "Украина 24".

"Дело сбивания "Боинга" MH17 может затянуться, так как Россия прилагает все усилия, чтобы это дело затянулось. В этом и заключается гибридная стратегия России, с одной стороны говорит о непричастности к этому делу, а с другой — делает усилия, чтобы это дело затянулось. Очень примечательно, что прямо перед началом заседаний в российских СМИ прошло сообщение, что якобы нашлись новые свидетели на оккупированных территориях Украины, которые якобы имеют какую-то информацию по этому делу, что они якобы видели истребитель, намекается, что это был украинский истребитель. И очевидно, что адвокаты с российской стороны будут настаивать, чтобы эти показания были приобщены к делу", — сказал он.

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Политолог подчеркнул, что провокации будут продолжаться, поэтому важно вести себя активно.

"Это дело будет рассматриваться очень долго в любом случае. Но Россия хочет его затянуть так, чтобы оно уже не рассматривалось и превратилось в бесконечный процесс. Такие информационные провокации будут бесконечными. И Украина должна привыкнуть к такому. Но нашей стране очень важно сейчас проявлять активную позицию, показывать мировому сообществу, кто за этим стоит, и говорить об оккупации Украины Россией", — заявил он.

Напомним, рейс МН17, сбитый 17 июля 2014, осуществлял перелет по маршруту из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Он был сбит в районе Тореза Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

На месте падения была организована поисковая операция, однако боевики "Донецкой народной республики" окружили эпицентр события и не допускали к нему спасателей и представителей международных организаций, неоднократно угрожая им. Кроме того, боевиками были захвачены бортовые самописцы самолета, позже они были переданы Малайзии, которая затем передала их Нидерландам.

10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере.