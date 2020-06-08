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Билл Гейтс и чипы в вакцинах - эксперт рассказала, при чем здесь Россия Глава "Детектор Медиа" рассказала, откуда берутся слухи про чипы в вакцине и как не стать жертвой дезинформации

В сети обсуждают конспирологическую теорию о том, что американский миллиардер Билл Гейтс хотел нажиться на вакцине от коронавируса, продавая под ее видом специальные вживляемые микрочипы. Такая теория заговора ошеломила самого Гейтса, который заявил, что никогда не принимал участия в каких-либо проектах с микрочипами.

Ситуацию прокомментировала директор общественной организации "Детектор Медиа" Галина Петренко в эфире канала "Украина 24".

"Эти слухи — абсолютная неправда. Распространение разнообразных "теорий заговора" очень популярно в дезинформационных кампаниях Российской Федерации, чтобы посеять по всему миру недоверие к действиям правительств конкретных стран относительно преодоления эпидемии, карантинных мер. Усилить какие-то протестные, антиамериканские настроения", — сказала она.

Петренко рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой дезинформации.

"В первую очередь нужно пользоваться достоверными источниками информации. В частности, историю про чипирование через вакцины я впервые услышала еще в марте. Тогда это распространялось еще без привязки к Биллу Гейтсу. Тогда это было уже помещено в базу фейков про COVID, которую ведет Европейский Союз в Брюсселе. Я думаю, что для обычных людей эта база открыта. Правда, обычный украинец не очень пойдет читать это по-английски. Однако туда ходят как минимум журналисты уважаемых изданий, и нужно доверять информации, которую люди получают от СМИ с понятными им названиями и брендами", — сказала она.

Петренко отметила, что такие манипуляци опасны тем, что если будет недоверие к правительству, люди начнут чаще не соблюдать карантин. Они могут выходить с протестами на улицы, устраивать погромы и так далее.

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