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Это начало революции — журналистка заявила о конце правления Лукашенко Оппозиционная белорусская журналистка заявила, что в стране начинаются протестные митинги

В Беларуси назревают громкие протесты против Лукашенко, заявила оппозиционный белорусский журналист Наталья Радина в эфире канала "Украина 24".

"Лукашенко не президент. Это диктатор, который фальсифицирует выборы 26 лет, это узурпатор, и давайте это признавать. Мы наблюдаем конец диктатуры Лукашенко. Белорусы устали терпеть у власти это ничтожество. Люди устали жить в состоянии страха, в бедности. Много мифов о том, что происходит в Беларуси, и нужно говорить правду. Мы наблюдаем начало бархатной революции, когда люди, несмотря на аресты, которые проводит Лукашенко, продолжают выходить", — заявила она.

По словам Радиной, реальный рейтинг президента Беларуси составляет мизерные цифры.

"Сегодня акции проходили в 37 городах Беларуси. Люди не просто ставят подписи, но и обсуждают ситуацию в стране, это импровизированные митинги, и даже милиция боится подходить к толпам возмущенных людей. В Беларуси есть мем "Саша три процента" — его реальный рейтинг от 1% до 3%. Сегодня уже никто не верит, что за Лукашенко кто-то голосовал", — сказала она.

Напомним, 7 июня в Беларуси прошли пикеты оппозиционных кандидатов в президенты страны. В августе 2020 года в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. Александр Лукашенко является бессменным главой государства — он первый и единственный президент независимой Беларуси с 1994 года.