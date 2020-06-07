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У Лукашенко поддержки все меньше — эксперт рассказал, на что надеется президент В Беларуси активизировались оппозиционные кандидаты, идут пикеты против президента

7 июня в Беларуси прошли пикеты оппозиционных кандидатов в президенты страны. Пошатнулась ли поддержка действующего президента Беларуси и удержится ли он у власти, рассказал белорусский публицист Северин Квятковски в эфире канала "Украина 24".

"Кризис (поддержки Лукашенко – ред.) наступил раньше, просто сейчас обострился – усталость людей, коронавирус, кризис экономики. На улицу выходят самые неожиданные люди. Те, кто раньше не интересовался политикой, выстраиваются в километровые очереди, чтобы проголосовать за любого из кандидатов, кроме Лукашенко", — сказал он.

Тем не менее, по словам эксперта, Лукашенко поддержат силовики.

"В Беларуси отличные внутренние войска, 25 лет Лукашенко занимался тем, что создавал идеальные внутренние войска, они хорошо получали по белорусским меркам, так что он себя защитит в любом случае. Вооруженные силы пока что ему тоже верны", — сказал он.

Ранее журналист "Радио Свобода" Валерий Калиновский в эфире канала "Украина 24" прокомментировал назначение главой правительства Беларуси силовика Романа Головченко.