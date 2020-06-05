15:36, Сегодня

Россия готовит новые операции на территории США — американский политик Экс-советник президента США рассказала, что российские агенты продолжают обострять ситуацию в Штатах

Россия играет на проблемах американской политики. Об этом сказала советник президента США по вопросам Евразии в 2013-2017 годах и бывший заместитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Селесте Волландер во время Киевского форума по безопасности, который транслировал канал "Украина 24".

"Очень важно понять, что произошло во время выборов 2016 года. Россия вмешивалась через социальные сети, проводила как открытые, так и тайные операции, похищала электронную переписку, вбрасывала компромат на нежелательных ей кандидатов. Все это проявлялось во многих измерениях и включало много элементов. Россия играла на существующих проблемах и противоречиях американской внутренней политики. Россия не создает политический плюрализм в Соединенных Штатах. Она эксплуатирует его в свою пользу, радикализирует его и направляет в экстремальные проявления", — сказала она.

Читайте также Трампу это выгодно - бывший российский политик о протестах в США

По ее словам, тогда это сработало еще и таким образом, что многие граждане США решили просто не идти на выборы. Волландер предполагает, что подобное может произойти снова

"Эксперты из Соединенных Штатов, в том числе органы национальной разведки, даже в этом году подтверждают, что российские спецоперации такого рода продолжаются. Они делали это в 2018 году во время наших выборов, правда, менее эффективно. Но они уже проводят и готовят дальнейшие операции на 2020-й. Поэтому мы с высокой вероятностью можем предполагать, что оппортунистические возможности российских операций, видимо, отличаются от тех, что проводились в 2016 году, ведь российские агенты умело приспосабливаются к новым реалиям. Но они и в дальнейшем эксплуатируют, обостряют и максимально провоцируют любую возможность усилить негативные настроения в отношении Украины и США", — заявила она.

Напомним, во время выборов президента США в 2016 году в Штатах появились обвинения российских правительственных структур во вмешательстве в процесс президентских выборов 2016 года в США с целью нанести вред кампании Хиллари Клинтон. Российская сторона отрицала эти обвинения