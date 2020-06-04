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Путин поднимает ставки — экс-министр об опасном для Украины плане России Экс-глава МИД рассказал, как может действовать Россия в ближайшем будущем

Путин сознательно пугает другие страны, чтобы вернуть Россию в G7. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".

"Это сознательный шаг Путина. Поднять ставки - это продуманная логика: назначить и провести этот парад с 9 мая на 24 июня, перед этим принять новый порядок использования ядерного оружия, потом проголосовать за поправки (к конституции – ред.), которые критически важны для Путина и, кстати, не только в контексте обнуления сроков, и далее поднимать ставки", — сказал он.

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В связи с этим Климкин считает, что реагировать на это нужно активнее.

"Возможны дальнейшие провокации и эскалация, и именно Путин будет готовиться к осеннему саммиту ("Семерки" – ред.)… Сидеть сложа руки и говорить "там они сами разберутся, у нас есть Трюдо, Борис Джонсон, и Меркель поможет" — это ошибочная тактика", — заявил он.

Напомним, Россию исключили из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года Трамп также высказывался за возвращение РФ, но никто не поддержал эту идею.