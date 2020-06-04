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Добьется ли Путин возвращения в "большую семерку" - прогноз экс-министра По словам Климкина, он знает позицию Великобритании и еще нескольких стран

Экс-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, насколько реально возвращение России в группу стран «большой семерки».

«Возвращение в G7 и расширение группы стран до 8 было бы легче сделать, когда туда возвращается не только Россия, но и еще кто-то. Трамп пригласил несколько стран, не только Россию, но и, например, Южную Корею, почти всех, кроме Китая. Я думаю, что возврат в "семерку" как таковой невозможен, я точно знаю позицию в Лондоне, там против, в Оттаве тоже против, в Германии четко сказали, в Париже и Токио тоже не все так просто», - отметил экс-министр.

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По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок возвращения России в «большую семерку».

«Сегодня нет реальной угрозы возвращения в "семерку", но угроза возвращения Путина к дискуссиям в квазицивилизованном обществе существует, и с ней надо бороться. Задача украинской дипломатии - получить от каждого члена «семерки» категорическое «нет» на формальное возвращение Путина в G7», - подчеркнул Климкин.

Напомним, Россию исключили из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года Трамп также высказывался за возвращение РФ, но никто не поддержал эту идею.