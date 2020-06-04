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У Трампа навязчивая идея насчет Путина — Климкин Экс-глава МИД рассказал, зачем президенту США нужна Россия в "Большой семерке"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который состоится этим летом. Зачем это нужно Трампу, прокомментировал экс-министр внутренних дел Украины Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".

Он (Трамп – ред.) это предлагал опосредованно еще в прошлом году, это у него навязчивая идея. Думаю, что она обговаривалась с Путиным, возможно, обговаривалась во время личных переговоров, например, в Хельсинки. Для России и Путина возвращение в Большую семерку - это вопрос личный, поскольку Россию выкинули. А сейчас предложение Трампа для Путина с одной стороны звучит заманчиво, а с другой это унижение, поскольку это для Путина возвращение в ельцинское время, когда Россия стояла в коридоре и просила, чтобы приняли. Как будто 20 лет Путина и не было", — рассказал он.

По мнению Климкина, Россия также нужна Трампу для противостояния Китаю, что осложняет ситуацию для Путина.

"И кроме того, в Вашингтоне ходит призрак антикитайского альянса, Трамп хочет привлечь к этому Россию, и это уже серьезно. Посмотрим, как будет балансировать Путин, ведь он не может примкнуть к альянсу, для него Китай очень важный партнер", — сказал он.

Напомним, Россию исключили из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года Трамп также высказывался за возвращение РФ, но никто не поддержал эту идею.