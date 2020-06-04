17:40, Сегодня

Лукашенко готов к жестким действиям - журналист о новом премьере Беларуси Президент Беларуси назначил премьер-министром главу военно-промышленного комплекса

Назначение главой правительства Беларуси силовика Романа Головченко прокомментировал журналист "Радио Свобода" Валерий Калиновский в эфире канала "Украина 24"

"Это популистическая игра, с одной стороны, чтобы показать, что что-то меняется. С другой стороны, посмотрим, кому в руки он (Лукашенко – ред.) отдал это правительство – это представитель силовых структур. И еще два попали в новый состав правительства к тем, кто там остается – КГБ, МВД и так далее. Это желание укрепить репрессивную часть правительства и показать, что надо действовать сурово", — сказал он.

Читайте также "Такое происходит впервые": белорусский оппозиционер рассказал о проблеме Лукашенко

Журналист отметил, что Лукашенко пойдет на жесткие меры ради удержания власти.

"Прозвучали жесткие заявления Лукашенко о том, что он готов к репрессивным сценариям для удержания власти в своих руках на шестой срок после 26 лет правления. В условиях, когда Лукашенко проводит выборы, есть турбулентность в государстве и его власти, поэтому он пошел на нетривиальный шаг", — сказал он.

Читайте также Путин обиделся на Лукашенко: Гордон о коварном плане России

Напомним, Александр Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, который до этого времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Он отметил, что новый премьер имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, и знает, как вести переговоры.