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"Такое происходит впервые": белорусский оппозиционер рассказал о проблеме Лукашенко По мнению главы белорусского движения "За свободу", ЦИК Беларуси будет вынужден отказаться от фальсификаций

Глава белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире канала "Украина 24" рассказал о ходе президентской кампании в Беларуси.

"Отличие этой президентской кампании от предыдущей в том, что народное недовольство достигает предела. Мы видим, что на пикетах независимых кандидатов выстраиваются очереди из тысяч людей, которые часами дожидаются возможности, чтобы поставить подпись за оппонентов Александра Лукашенко", - сказал Губаревич.

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По словам оппозиционера, в соответствии с опросами, которые проводились на сайтах и независимых площадках, Лукашенко не набирал более 10%, поэтому власть жестко реагировала на оппозиционные проявления.

"Впервые это недовольство людей настолько очевидно. Раньше часть общества, которая протестовала, была вынуждена молча соглашаться с теми процентами, которые писал Центризбирком. Сейчас тех людей, которые доверяют словам поддержки Лукашенко, практически в Беларуси не осталось. Это может быть ключевым фактором, когда и члены комиссии, и силовой аппарат откажутся от фальсификаций и незаконных действий в отношении оппонентов, если общественное возмущение достигнет максимального предела", - считает Губаревич.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему президент России Владимир Путин будет пытаться убрать из политики президента Александра Лукашенко.