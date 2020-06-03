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Трампу это выгодно - бывший российский политик о протестах в США Лидер США накануне президентской кампании запугивает избирателей, считает Илья Пономарев

Президент США Дональд Трамп пытается использовать массовые протесты в США для своей победы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, комментируя беспорядки в США из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Пономарев отметил, что в президентском рейтинге Трамп отстает от своего конкурента Джозефа Байдена, однако общий рейтинг в США не имеет никакого отношения к результатам выборов, потому что они проходят отдельно в каждом штате. Соответственно, для победы Трампу надо набрать большинство голосов по отдельным штатам.

"Есть штаты, которые всегда голосуют за Демократическую партию, и есть те, которые всегда голосуют за Республиканскую партию. Исход следующих выборов будут решать буквально три штата. Скорее всего, это будут Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые колеблются 50 на 50. Сейчас в этих штатах Байден опережает Трампа на 1-2%", - отметил бывший депутат Госдумы РФ.

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По его словам, Трамп сейчас дал команду полиции особо не противодействовать мародерам.

"В этих штатах живет в основном рабочий класс, который сейчас пострадал от коронавируса и безработицы… Полиция применяет силу, когда угрожают самой полиции, а в основном она стоит и наблюдает, чтобы колеблющихся людей пугануть, чтобы они шатнулись к Трампу как к твердой руке. У него это получается", - пояснил Пономарев.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире канала "Украина 24" рассказал, зачем президент США Дональд Трамп во время беспорядков прятался в секретном бункере.