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"Путин получит ответ": политолог разоблачил ядерный блеф России В случае большой войны от Москвы мокрого места не останется, заявил Александр Антонюк

Президент России Владимир Путин пугает мир ядерным оружием, но вполне осознает, что в случае войны РФ также понесет катастрофические потери.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил политический эксперт Александр Антонюк, комментируя указ Путина об основах политики РФ в области ядерного сдерживания.

"Ядерное оружие - это проблема геополитическая. Если Российская Федерация применит его в отношении какой-либо страны, очевидно, что она получит аналогичный ответ, а то и хуже. Поэтому в данном случае мы должны понимать, что это уже ядерная третья мировая война, которая завершится очень плохо для всего земного шара. Я думаю, в РФ понимают, что от Москвы тоже мокрого места не останется", - заявил Антонюк.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин 2 июня подписал указ, которым наделил себя единоличным правом принимать решение о применении российского ядерного оружия. Также в указе отмечается, что РФ может применять ядерное оружие первой в случае вооруженной агрессии против нее.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24" заявил, что ядерный шантаж Кремля имеет целью запугивание Украины.