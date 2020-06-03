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Это напоминание - экс-депутат Госдумы рассказал, грозит ли ядерный указ Путина Украине Бывший депутат Государственной думы считает, что указ о применении ядерного орудия РФ - напоминание странам НАТО

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев в эфире канала "Украина 24" рассказал, несет ли опасность подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о возможности применения ядерного оружия.

"Напрямую Украины это никак не касается, потому что Украина отказалась от ядерного оружия и отдала его России. Соответственно, сейчас о каком-то ядерном конфликте с Украиной речи явно не идет. Зато любые столкновения по линии НАТО теоретически могут перерасти в ядерное противостояние, поскольку НАТО находится под американским ядерным зонтиком. Это напоминание: ребята, смотрите, мы ничего не забыли, оружие у нас есть, бронепоезд стоит на запасном пути", - сказал Пономарев.

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Экс-депутат отметил, что США никак не отреагировали на этот указ, поскольку все это уже было прописано в военной доктрине России несколько лет назад.

"Ничего принципиально нового в этом нет, эта доктрина несколько раз пересматривалась и уточнялась. Именно поэтому американцы молчат. Был скандал, когда это было впервые сказано, но это было семь лет назад", - сказал Пономарев.

Путин 2 июня подписал указ, которым наделил себя единоличным правом принимать решение о применении российского ядерного оружия. Также в указе отмечается, что РФ может применять ядерное оружие первой в случае вооруженной агрессии против нее и союзников.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что Владимир Путин применил против Запада и Украины ядерный шантаж, подписав данный указ.