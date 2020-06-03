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Путин обиделся на Лукашенко: Гордон о коварном плане России Украинский журналист назвал причины обиды Путина на Лукашенко

О том, почему президент Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться убрать из политики президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Мне кажется, что Лукашенко сейчас будет шатать сильно именно Россия. Почему Путин делает фортели с изменением в конституцию? Это же целая история, она плохо отражается на его рейтинге. Он хотел сделать просто – объединить Россию и Беларусь и стать президентом объединенного государства, и это был бы его первый срок", — сказал он.

По мнению Гордона, именно из-за позиции Лукашенко планы Путина не осуществились.

"И не надо ничего придумывать. А Лукашенко на это не пошел, Путин затаил обиду и будет шатать Лукашенко. И может его дошатать", — сказал он.

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