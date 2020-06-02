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"Америка вышла на тропу войны": политолог назвал главного врага США Вадим Карасев объяснил выход США из важного международного соглашения

США сегодня видят своим основным геополитическим соперником не Россию, а Китай, хотя и опасаются возможного союза Пекина и Москвы.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Америка вышла на тропу войны (с Китаем – ред.), они понимают, что главный соперник - не Россия, поэтому и выходят из всех договоров. Например, договор по открытому небу… Какой смысл договор продлевать со страной, которая потерпела поражение в Холодной войне? Сейчас главное - Китай, хотите продлевать договор - идите просите Китай, чтобы он с нами был на троих", - заявил Карасев.

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По его словам, Китай сейчас главный враг США, а главная задача - чтобы не был создан стратегический союз между Россией и Китаем.

"Но в России тоже понимают, что китайский дракон - это непростой союзник", - добавил политолог.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в эфире телеканала "Украина 24" назвал условие сохранения западных санкций против России.