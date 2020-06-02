18:59, Сегодня

Кому выгодны беспорядки в США - политолог выдвинул версию После наступления массовых беспорядков в США люди о Флойде уже не говорят

Американский политолог Джейсон Смарт в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что беспорядки в США могут стать выгодными для президента Дональда Трампа, если ему удастся взять ситуацию под контроль.

«Протест - это не проблема для него (Трампа – ред.). На самом деле массовые беспорядки выгодны Трампу. Люди воспринимают беспорядки как нестабильность, и они ищут лидера, сильную руку, который сможет контролировать ситуацию», - отметил политолог.

Читайте также: Трампа из-за протестов спрятали в бункер: политолог обещает горячую осень

По его словам, Трамп покажет, что готов воевать против тех, кто создает нестабильность.

«Сначала вся Америка была на стороне Джорджа Флойда, убитого полицейским, но после начала массовых беспорядков люди о нем уже не говорят. И уже нельзя сказать, что мародерство связано с Флойдом», - подчеркнул Смарт.

Напомним, в США несколько дней продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в Миннеаполисе 25 мая полицейский убил чернокожего мужчину при задержании. Это вызвало волну протестов во многих городах.

Ранее массовые протесты в США прокомментировал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".По его мнению, они хорошо организованы.